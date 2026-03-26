Italia-Irlanda del Nord, un azzurro partirà dal 1′: la scelta di Gattuso

Matteo Politano giocherà dal primo minuto nella sfida playoff mondiale Italia-Irlanda del Nord: l’esterno azzurro ha superato il ballottaggio con Palestra e sarà schierato a destra nella formazione di Gattuso.

Politano vince il duello con Palestra: la scelta di Gattuso

Secondo ‘Sky Sport’, Politano ha risolto ogni dubbio legato al suo polpaccio e dovrebbe partire titolare sulla fascia destra. L’esterno del Napoli, nonostante il problema accusato nei giorni precedenti, ha convinto il commissario tecnico nelle sedute di allenamento.

La decisione è stata presa nella vigilia della partita, quando l’allenatore ha verificato le condizioni fisiche di tutti i convocati. Palestra resta una soluzione di ricambio, ma non partirà dall’inizio a Bergamo.

Gattuso ha scelto di mantenere fiducia nel calciatore partenopeo. La continuità tattica e la qualità tecnica di Politano sulla destra hanno prevalso su ogni cautela. L’esterno azzurro avrà il compito di spingere in avanti e fornire supporto offensivo nel sistema del 3-5-2.

Il 3-5-2 di Gattuso: doppio centravanti e esterni offensivi

Gattuso proporrà quindi un 3-5-2, lo stesso utilizzato nelle sfide precedenti della Nazionale. Dimarco gestirà la fascia sinistra, mentre il giocatore del Napoli avrà il compito di dare ampiezza sulla destra. A centrocampo Barella, Locatelli e Tonali formeranno il triangolo mediano, con il Newcastle che ha dato segnali positivi nelle ultime sedute di allenamento. Davanti, Kean e Retegui rappresentano il doppio attacco scelto da Gattuso.

In difesa restano i dubbi legati a Bastoni. Il centrale dell’Inter ha lavorato sul campo nella vigilia e va verso una maglia da titolare, sebbene il suo recupero completo non sia ancora certificato. Mancini, nonostante il problema al polpaccio, dovrebbe farcela. Calafiori è totalmente a disposizione e si piazzerà sul centro-sinistra della difesa. Donnarumma rimane intoccabile tra i pali.

Il ballottaggio risolto: Politano è la soluzione per la fascia destra

Il dubbio tra Politano e Palestra per la destra occupava il dibattito tattico da giorni. La fonte delle incertezze era legata alle condizioni fisiche dell’esterno partenopeo, che aveva accusato un problema al polpaccio nella settimana precedente. Gli allenamenti di martedì e della vigilia hanno fugato i dubbi.

Politano ha convinto Gattuso della sua disponibilità totale. La scelta è definitiva e non prevede ripensamenti. Palestra siederà in panchina, pronto a subentrare se necessario.