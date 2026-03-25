Allarme McTominay? Salta l’allenamento con la Scozia: cosa filtra

Scott McTominay assente dall’allenamento della Scozia nelle ultime ore, ma lo staff tecnico nega qualsiasi problema fisico per il centrocampista del Napoli.
McTominay e la Scozia: scelta prudenziale di Clarke
Il commissario tecnico Steve Clarke ha deciso di non rischiare il calciatore partenopeo durante la seduta di preparazione in vista delle amichevoli contro Giappone e Costa d’Avorio. La decisione rientra in una strategia conservativa pensata per un giocatore reduce dal rientro e considerato decisivo nel sistema tattico scozzese. Non si tratta di un infortunio, ma di una valutazione prudente sul carico di lavoro.
McTominay ha già dimostrato il suo valore al Napoli in questa stagione, diventando una pedina importante negli equilibri di Conte. La gestione della nazionale rispecchia questa consapevolezza: evitare stress inutili in una fase dove il recupero fisico rimane prioritario. BBC Scozia ha confermato che non vi sono comunicati ufficiali su problemi muscolari o articolari.
Napoli tranquillo: il centrocampista tornerà regolarmente
L’assenza dalle sessioni di allenamento della Scozia non comporta rischi per la disponibilità di McTominay anche per i prossimi impegni partenopei. Clarke ha semplicemente scelto di non sottoporre il giocatore a stress aggiuntivo durante i giorni di preparazione alle amichevoli internazionali. Una decisione che riflette il buonsenso tattico quando si gestiscono calciatori impegnati su più fronti.
La gestione internazionale non modifica i piani di Conte, che può contare sulla sua continuità fisica dello scozzese.