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Goretzka al Napoli: un ostacolo blocca tutto, ecco cosa filtra

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Goretzka al Napoli: un ostacolo blocca tutto, ecco cosa filtra
Leon Goretzka obiettivo del Napoli
Leon Goretzka accostato al Napoli

Leon Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero, ma le pretese economiche dell’ex centrocampista tedesco rendono l’affare quasi impossibile per il Napoli e i principali club italiani interessati.

Goretzka al Napoli? La richiesta rende difficile l’affare

Il centrocampista ha già comunicato l’addio ai bavaresi e punta a cambiare campionato dopo anni in Bundesliga. Tuttavia, come rivela Nicolò Schira, le sue richieste contrattuali costituiscono un ostacolo concreto. Goretzka chiede 7 milioni netti annui più bonus, contratto triennale e una firma da 10 milioni.

Una cifra spropositata per il momento, specialmente considerando che arriva a parametro zero. Gli azzurri, insieme a Milan, Inter e Juventus, lo osservano con attenzione, ma nessuno sembra disposto a investire simili cifre.

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, nel corso del match contro il Werder Brema
Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco

In Europa il quadro è diverso. Tottenham e Arsenal hanno già mosso i primi passi concreti per il giocatore, potendo contare su budget superiori rispetto ai club italiani.

La Premier League rappresenta la destinazione più probabile, dove le risorse economiche permettono di assecondare le richieste senza esitazioni. In Serie A l’interesse è diffuso, ma le disponibilità finanziarie rimangono limitate rispetto agli standard inglesi.

Napoli: scelta tattica o semplice osservazione?

Vale davvero la pena insistere? Goretzka è un centrocampista di qualità internazionale con esperienza Champions, ma il rapporto tra costi e benefici non convince. Spendere 10 milioni di firma per uno stipendio da 7 milioni netti significa immobilizzare risorse per tre stagioni su un giocatore ormai trentenne.

Il Napoli potrebbe trovare soluzioni alternative più convenienti sul mercato, investendo su profili giovani o già affermati a condizioni più vantaggiose. La situazione rimane in osservazione. Se Goretzka non riceverà offerte concrete dalla Premier, potrebbe abbassare le pretese nei prossimi mesi.

In quel caso, il Napoli valuterà una mossa concreta. Per ora, però, l’operazione resta bloccata dalle richieste economiche del centrocampista, che continuerà a sondare le opportunità inglesi prima di considerare seriamente il calcio italiano e il progetto partenopeo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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