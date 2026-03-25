Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee: lo United fissa il prezzo, si attende Lukaku!

Joshua Zirkzee torna in Italia solo se il Napoli risolve la situazione Romelu Lukaku. Come affermato da Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, a Radio Marte, gli azzurri potrebbero condurre l’olandese in terra partenopea.

Zirkzee-Napoli: la valutazione dello United e il nodo Lukaku

L’attaccante olandese attira l’interesse degli azzurri, ma la trattativa con il Manchester United non si muove fino a quando il club partenopeo non chiarisce il futuro del belga. Secondo Luca Marchetti, i Red Devils non scenderanno sotto la cifra investita per prelevare Zirkzee dal Bologna, ovvero 42.5 milioni di euro. La cessione in prestito non è scontata e il Napoli dovrà valutare con precisione ogni mossa di mercato.

Lukaku ha giocato soltanto 40 minuti in questa stagione. Una presenza praticamente invisibile – anche se con la rete decisiva a Verona – che costringe la società a riflettere seriamente sulla permanenza dell’attaccante belga, considerato uno dei pezzi più importanti della rosa. Se il Napoli decidesse di mantenere Lukaku e aggiungesse Zirkzee al proprio attacco, insieme a Hojlund già in rosa, creerebbe un reparto offensivo di spessore europeo. Ma questa soluzione comporta costi e ingaggi difficili da gestire.

Il mercato estivo del Napoli: Manna e gli osservatori in Inghilterra

Il direttore sportivo Manna si muove con decisione sul mercato e, come affermato da Luca Marchetti, è volato in Inghilterra per sondare il terreno e creare le basi per operazioni fluide nella finestra estiva. Non sono stati organizzati incontri preordinati, ma la missione è chiara: raccogliere informazioni su obiettivi concreti e verificare la disponibilità dei club inglesi.

Qual è lo scenario più probabile? Il Napoli aspetterà chiarimenti sulla permanenza di Lukaku prima di affondare il colpo su Zirkzee. Se il belga dovesse partire, l’olandese diventerebbe una priorità assoluta. Se Lukaku restasse, la società dovrà valutare se investire su un terzo attaccante di livello europeo oppure rinforzare altre zone del campo. La prossima settimana porterà risposte sulle ambizioni reali del giocatore belga e sulle eventuali offerte ricevute da altri club.

Il mercato del Napoli prende forma attorno alle decisioni su Lukaku e al profilo di Zirkzee. La finestra estiva si annuncia decisiva per capire le reali intenzioni di De Laurentiis e il progetto che circonda la squadra di Conte. Intanto, gli osservatori napoletani continuano il lavoro in Inghilterra per non perdere opportunità di mercato.