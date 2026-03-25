Napoli, Di Lorenzo cuore azzurro: il gesto d’applausi del capitano

Da quel 31 gennaio sono passati ormai 2 mesi. Un Napoli-Fiorentina che quest’anno verrà ricordato anche per lo sfortunato infortunio che ha colpito il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Eppure l’esterno azzurro non hai saltato i compiti di leader, mostrando sempre la sua presenza in panchina, di fianco ai suoi compagni. Il suo rientro è sempre più vicino, ma non prima di aver dato il suo supporto anche all’altra maglia azzurra, l’Italia.

Di Lorenzo presente in Nazionale: sarà con il resto del gruppo

Naturalmente non scenderà in campo, ma ciò non gli toglie la possibilità di dare una mano anche fuori dal rettangolo di gioco. Infatti, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli sarà presente allo stadio di Bergamo per incitare dalla tribuna i suoi compagni di nazionali, impegnati nel delicato playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord.

Un gesto da vero leader, che conferma quanto fatto i questi mesi dal CT Gattuso, capace di ritrovare e consolidare sempre di più il gruppo.

Non a caso saranno presenti anche Gianluca Scammacca (infortunatosi in ritiro), insieme a Mattia Zaccagni e Guglielmo Vicario, costretti a dare forfait prima della lista dei convocati stilata dal tecnico ex Napoli.