Napoli, spunta una clausola nel contratto di Lobotka: addio a fine stagione?

Nella rosa del futuro del Napoli potrebbe non esserci spazio per uno dei pilastri delle ultime stagioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, la permanenza alla corte di Conte per Lobotka appare più in dubbio che mai, con un ultimo anno di contratto e una clausola da non sottovalutare.
Napoli, quale futuro per Lobotka?
La lunga avventura di Lobotka in azzurro potrebbe essere vicina al capolinea. Il regista sloveno arrivato a Napoli nel 2020 dal Celta Vigo ha un contratto che lo lega al club napoletano fino al 2027 e all’orizzonte non s’intravedono segnali per il rinnovo. Inoltre a facilitare una possibile uscita ci sarebbe la clausola rescissoria di 25 milioni inserita nel contratto del calciatore.
In un futuro ancora pieno di dubbi, ciò che rimane certo è la piena disposizione del centrocampista classe 1994 per affrontare questo arduo finale di stagione ancora tutto da decifrare, poi al termine di tutto ci sarà tempo per le varie considerazioni.