Napoli, frenata per il rinnovo del top: attenzione alle sirene estere

Nelle ultime settimane, il Napoli si sta concentrando molto sul tema rinnovi e questa sosta delle nazionali può aiutare in questo senso. Scott McTominay, per ovvie ragioni, è il primo della lista e non dovrebbero esserci problemi per il suo prolungamento. La situazione bloccata, invece, riguarda André-Frank Zambo Anguissa: colloqui meno intensi e sirene turche per la mezzala azzurra.

Napoli, stand-by Anguissa: gli aggiornamenti

La squadra guidata da Antonio Conte inizia a progettare quella che sarà la prossima stagione tra nuovi colpi e rinnovi di contratto. Il centrocampo è un ruolo molto attenzionato in questo momento dalla società azzurra: dal sogno Goretzka, ai rinnovi di McTominay, Lobotka e Anguissa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, se per McTominay i colloqui vanno a gonfie vele, c’è da sciogliere il nodo Anguissa. I contatti con il centrocampista camerunense sono diventati meno intensi e con il contratto in scadenza nel 2027, il Napoli deve fare attenzione alle tante sirene estere soprattutto quelle provenienti dal campionato turco.

Frenata per il rinnovo di Anguissa: cosa succede

L’intenzione del club di De Laurentiis, prosegue il noto quotidiano, è quella di continuare il rapporto con la mezzala camerunense, e d’altro canto sembrano esserci le stesse intenzioni nonostante i rapporti meno intensi: