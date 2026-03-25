Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, frenata per il rinnovo del top: attenzione alle sirene estere

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Napoli, frenata per il rinnovo del top: attenzione alle sirene estere
Rinnovo Anguissa in stand-by
Giocatore misterioso in casa Napoli

Nelle ultime settimane, il Napoli si sta concentrando molto sul tema rinnovi e questa sosta delle nazionali può aiutare in questo senso. Scott McTominay, per ovvie ragioni, è il primo della lista e non dovrebbero esserci problemi per il suo prolungamento. La situazione bloccata, invece, riguarda André-Frank Zambo Anguissa: colloqui meno intensi e sirene turche per la mezzala azzurra.

Napoli, stand-by Anguissa: gli aggiornamenti

La squadra guidata da Antonio Conte inizia a progettare quella che sarà la prossima stagione tra nuovi colpi e rinnovi di contratto. Il centrocampo è un ruolo molto attenzionato in questo momento dalla società azzurra: dal sogno Goretzka, ai rinnovi di McTominay, Lobotka e Anguissa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, se per McTominay i colloqui vanno a gonfie vele, c’è da sciogliere il nodo Anguissa. I contatti con il centrocampista camerunense sono diventati meno intensi e con il contratto in scadenza nel 2027, il Napoli deve fare attenzione alle tante sirene estere soprattutto quelle provenienti dal campionato turco.

André-Frank Zambo Anguissa frenata per rinnovo
Anguissa in campo per il campionato

Frenata per il rinnovo di Anguissa: cosa succede

L’intenzione del club di De Laurentiis, prosegue il noto quotidiano, è quella di continuare il rapporto con la mezzala camerunense, e d’altro canto sembrano esserci le stesse intenzioni nonostante i rapporti meno intensi:

“Resta da sciogliere il nodo relativo ad Anguissa: dopo l’infortunio i colloqui sono sempre meno intensi. Frank ha tanti estimatori, soprattutto in Turchia. Le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco, trovando una quadra che faccia piacere a tutti”

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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