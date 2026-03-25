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Napoli, infortunio in Nazionale: svelate le condizioni

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Napoli, infortunio in Nazionale: svelate le condizioni
Squadra del Napoli prima del match. (ANSA) SpazioNapoli.it
Squadra Napoli Serie A 25/26

Anche in casa Napoli è tempo di riposo. C’è chi è andato via direzione della Nazionale e chi invece è restato a Castel Volturno ad allenarsi e riposarsi. Anche Antonio Conte si è dedicato al relax: per lui visita a Torino dalla famiglia. Nel frattempo, però, una notizia arrivata dall’Italia, ha fatto tremare i partenopei.

Infortunio per Politano, polpaccio fasciato: cosa filtra

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Matteo Politano si è allenato con una fasciatura al polpaccio. Da Coverciano però non sono arrivate preoccupazioni, con lo staff medico dell’Italia che continuerà a monitorarlo anche nella giornata di domani.

La squadra di Gattuso giocherà giovedì sera a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, sfida valida per accedere alla finale del Playoff Mondiale 2026. L’esterno del Napoli è visto come perno centrale per il Ct azzurro, grazie la sua duttilità in entrambe le fasi. In caso di forfait, pronto Palestra.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioNapoli dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio napoletano e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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