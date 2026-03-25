Napoli, infortunio in Nazionale: svelate le condizioni

Anche in casa Napoli è tempo di riposo. C’è chi è andato via direzione della Nazionale e chi invece è restato a Castel Volturno ad allenarsi e riposarsi. Anche Antonio Conte si è dedicato al relax: per lui visita a Torino dalla famiglia. Nel frattempo, però, una notizia arrivata dall’Italia, ha fatto tremare i partenopei.

Infortunio per Politano, polpaccio fasciato: cosa filtra

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Matteo Politano si è allenato con una fasciatura al polpaccio. Da Coverciano però non sono arrivate preoccupazioni, con lo staff medico dell’Italia che continuerà a monitorarlo anche nella giornata di domani.

La squadra di Gattuso giocherà giovedì sera a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, sfida valida per accedere alla finale del Playoff Mondiale 2026. L’esterno del Napoli è visto come perno centrale per il Ct azzurro, grazie la sua duttilità in entrambe le fasi. In caso di forfait, pronto Palestra.