Goretzka, il Napoli fa sul serio: anche Milan, Inter e Juve in corsa. Chi è in vantaggio nell’affare

Il nome di Leon Goretzka accende il mercato estivo e mette al centro una sfida tra big italiane. Il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza il 30 giugno, è finito nel mirino del Napoli, ma anche Milan, Inter e Juventus si muovono con attenzione. Il club azzurro valuta il profilo per rinforzare la mediana con esperienza e fisicità, mentre la concorrenza cresce giorno dopo giorno. Una trattativa che può cambiare gli equilibri in Serie A.

Il Napoli si inserisce nella corsa

Il Napoli ha deciso di entrare con decisione nella corsa a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco rappresenta un’occasione importante a parametro zero e il club azzurro vuole anticipare la concorrenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha già mosso i primi passi.

Il profilo convince per completezza. Goretzka unisce forza fisica e inserimenti, garantendo equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Una caratteristica che il Napoli cerca per aumentare la qualità del reparto.

Concorrenza alta tra le big italiane

La trattativa resta complessa per via della concorrenza. Milan, Inter e Juventus osservano con attenzione e valutano l’investimento. Il giocatore ha mercato internazionale e le offerte non mancano.

“Allegri, dal canto suo, nel Milan ha Modric e Rabiot e sa perfettamente quante e quali cose può aggiungere in termini tecnici, tattici e atletici un giocatore come Goretzka, ma la concorrenza è spietata: c’è il Napoli, dicevamo, perché Manna è uno sempre molto attento agli svincolati di lusso.”

Il nodo principale riguarda l’ingaggio. Si parla di cifre importanti, con base da 9 milioni più bonus. Un ostacolo che può indirizzare la scelta finale del giocatore.

Un’occasione di mercato che può cambiare gli equilibri

Il nome di Goretzka resta tra i più caldi del prossimo mercato. Il Napoli vuole giocare d’anticipo, ma le rivali non restano a guardare. La decisione del centrocampista sarà determinante.

“Napoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del Maradona: il 6 aprile sarà sfida in campo, testa a testa per il secondo posto, e nel frattempo la partita si gioca sul mercato.”

In una Serie A sempre più competitiva, operazioni di questo livello possono spostare gli equilibri ai piani altissimi della classifica, in vista della prossima stagione.