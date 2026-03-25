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Mertens torna al Maradona! Svelata la data e i costi dell’evento

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Mertens torna al Maradona! Svelata la data e i costi dell’evento
Mertens fa ritorno a Napoli
Dries Mertens pronto a tornare al Maradona

A Napoli il calcio non è solo uno sport, è pura passione e ragione di vita. Proprio per questo molte volte i giocatori diventano veri e propri idoli, diventando icone della città partenopea. È questo il caso di Dries Mertens, forse uno dei più grandi esempi proprio in questo senso: il belga è pronto a tornare al Maradona per la “Notte dei Leoni”.

Napoli, Mertens torna a casa: ecco di cosa si tratta

Dries Mertens è uno dei giocatori più amati a Napoli. Un belga a tutti gli effetti naturalizzato partenopeo, dal soprannome Ciro quando era in campo fino a chiamare suo figlio proprio con questo nome. Il miglior goleador della storia azzurra è pronto per il suo ritorno a casa.

Il prossimo 26 maggio si terrà l’evento benefico “Notte dei Leoni” allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Quella sera molti ex azzurri torneranno sul campo, da Insigne a Lavezzi, e ora dopo l’annuncio dell’associazione Legends Napoli anche Dries “Ciro” Mertens farà parte dell’evento. Occasione alla quale potranno assistere tutti i tifosi azzurri, con i biglietti in vendita a soli 6€.

Dries Mertens in campo con la maglia del Napoli
Mertens in campo con il Napoli

Napoli, il comunicato del ritorno di Mertens

Di seguito l’annuncio della presenza di Mertens fatto sui canali di Legends Napoli:

“26 maggio 2026, stadio Diego Armando Maradona ore 20:30. Io, Dries Mertens, sto per tornare in campo al Maradona di Napoli, casa mia, l’ho sempre detto e lo sento ancora oggi più forte di prima. Per una giusta causa e per salutarvi tutti. Per me sarete sempre qualcosa di speciale, perchè qui non sono mai stato solo un calciatore: qui sono diventato uno di voi. Grazie per tutto l’amore, non finirà mai”

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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