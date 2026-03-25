Mertens torna al Maradona! Svelata la data e i costi dell’evento

A Napoli il calcio non è solo uno sport, è pura passione e ragione di vita. Proprio per questo molte volte i giocatori diventano veri e propri idoli, diventando icone della città partenopea. È questo il caso di Dries Mertens, forse uno dei più grandi esempi proprio in questo senso: il belga è pronto a tornare al Maradona per la “Notte dei Leoni”.

Napoli, Mertens torna a casa: ecco di cosa si tratta

Dries Mertens è uno dei giocatori più amati a Napoli. Un belga a tutti gli effetti naturalizzato partenopeo, dal soprannome Ciro quando era in campo fino a chiamare suo figlio proprio con questo nome. Il miglior goleador della storia azzurra è pronto per il suo ritorno a casa.

Il prossimo 26 maggio si terrà l’evento benefico “Notte dei Leoni” allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Quella sera molti ex azzurri torneranno sul campo, da Insigne a Lavezzi, e ora dopo l’annuncio dell’associazione Legends Napoli anche Dries “Ciro” Mertens farà parte dell’evento. Occasione alla quale potranno assistere tutti i tifosi azzurri, con i biglietti in vendita a soli 6€.

Napoli, il comunicato del ritorno di Mertens

Di seguito l’annuncio della presenza di Mertens fatto sui canali di Legends Napoli: