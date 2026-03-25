Lukaku, Mondiale a rischio! Pessime notizie sul belga: cosa sta succedendo

Romelu Lukaku torna al centro dell’attenzione mediatica per motivi legati alla sua condizione fisica. L’attaccante del Napoli, rientrato da poco, è ancora lontano dalla forma migliore e le sue prestazioni lo confermano. A preoccupare è soprattutto la possibile convocazione con il Belgio per il prossimo Mondiale. Le ultime indicazioni parlano di un recupero in ritardo e di una gestione attenta da parte dello staff tecnico. Una situazione che apre dubbi concreti sul suo futuro a breve termine.

Condizione fisica e segnali preoccupanti

La situazione di Lukaku viene monitorata con attenzione. Dopo il rientro, l’attaccante ha trovato poco spazio e non ha ancora raggiunto il livello richiesto. Il dato sul minutaggio è indicativo e conferma le difficoltà.

“In ogni caso, sta bene, non ci sono stati intoppi o altre complicazioni ma anche il Belgio ha preso atto che è in ritardissimo nel recupero. E non è colpa dello staff di Conte.”

Il riferimento è al lavoro svolto con Antonio Conte, che gestisce il percorso con cautela. Lukaku ha bisogno di tempo per tornare competitivo, ma il calendario non aiuta.

Il rischio Mondiale e la scelta del Belgio

Il nodo più delicato riguarda la nazionale. Il Belgio osserva con attenzione e valuta il percorso del giocatore. Le indicazioni attuali non sono rassicuranti, secondo Il Mattino.

“La sua condizione è precaria, sia quella fisica che quella atletica. E sta facendo molta fatica ad avvicinarsi al top e se va avanti così il rischio, vero, è che perderà il Mondiale.”

Una prospettiva che pesa. Lukaku rappresenta un punto di riferimento per il Belgio, ma la convocazione dipenderà dalla sua crescita nelle prossime settimane.

Gestione prudente e lavoro a Napoli

Per questo motivo è stata presa una decisione chiara. Lukaku resterà a Napoli per proseguire il lavoro senza ulteriori rischi. Una scelta condivisa per evitare ricadute.

“Per questo, ha rinunciato a prendere parte al viaggio negli USA per affrontare gli Stati Uniti e il Messico. Perché le possibilità di essere convocato dipendono da questi due mesi in azzurro, dal suo recupero. Garcia è sicuro che sia una questione di minutaggio, ma è pur vero che non vuole rischiare che possa farsi male proprio con il Belgio.”

Il Napoli punta a recuperarlo al meglio. La stagione è ancora lunga e il contributo di Lukaku può diventare decisivo. Ora serve pazienza, lavoro e continuità. Solo così potrà tornare protagonista e difendere il suo posto anche con la nazionale.