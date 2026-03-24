Napoli, colpo di scena Lukaku: l’annuncio del Belgio spiazza tutti!

Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della Nazionale Belga contro Stati Uniti e Messico. L’attaccante del Napoli ha infatti deciso di rientrare in Italia per lavorare sulla propria condizione fisica, in vista del finale di stagione. Una scelta condivisa con lo staff medico e comunicata ufficialmente sia dal club partenopeo che dalla federazione belga. L’obiettivo di Lukaku e compagni è chiaro: puntare a mettere pressione all’Inter il più possibile e fino alla fine.

La scelta e il comunicato ufficiale

La decisione di Lukaku nasce dalla volontà di presentarsi al meglio nelle ultime decisive settimane di campionato. L’attaccante belga, assente per praticamente tutta la stagione azzurra, preferisce concentrarsi su un programma di allenamento personalizzato piuttosto che prendere parte agli impegni internazionali che rischierebbero di causargli una ricaduta. Una gestione mirata delle energie che conferma l’importanza del momento del Napoli e la necessità di mantenere una condizione fisica ottimale per incidere nel finale.

La Federazione belga in un comunicato ha spiegato così la scelta dell’attaccante di abbandonare il ritiro: