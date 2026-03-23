Napoli, cresce l’idea Manzambi: i numeri del classe 2005 osservato da Manna

Il Napoli guarda al futuro e continua a monitorare profili giovani in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005 che si sta mettendo in luce con il Friburgo. Il club azzurro, attraverso il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, valuta il suo profilo come possibile investimento. L’obiettivo è abbassare l’età media della rosa senza perdere qualità, inserendo giocatori pronti a crescere in un contesto competitivo come la Serie A.

Chi è Johan Manzambi

Johan Manzambi è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Nato a Ginevra nel 2005, gioca nel Friburgo e nella nazionale svizzera.

Centrocampista centrale di piede mancino, può adattarsi anche a ruoli più offensivi. Il suo stile è quello del classico box to box, capace di incidere in entrambe le fasi di gioco. La sua crescita ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Napoli.

I numeri e le caratteristiche

La stagione in corso conferma le qualità del giovane svizzero. Con il Friburgo ha collezionato 16 presenze, segnando 3 gol e fornendo 2 assist in poco più di 1200 minuti.

Dati che raccontano un centrocampista già incisivo anche in zona offensiva. Dal punto di vista tecnico, Manzambi è descritto come dinamico ed energico, efficace negli inserimenti e utile nel recupero palla.

Il suo valore di mercato è stimato tra i 20 e i 30 milioni di euro, cifra che riflette il suo potenziale e la crescita mostrata in Bundesliga.

Il piano del Napoli

Il Napoli lavora per costruire una squadra più giovane e sostenibile. La linea è chiara e passa anche dalla ricerca di talenti emergenti.

Nel mirino resta anche Joao Gomes, segno di una strategia precisa. Il Napoli vuole anticipare i tempi e costruire una base solida per il futuro. In un calcio sempre più competitivo, puntare sui giovani significa guardare avanti con coraggio e responsabilità.