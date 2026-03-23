Napoli, si lavora al rinnovo di Spinazzola: c’è un ostacolo da superare

Da qui al termine del campionato il Napoli continuerà a programmare la prossima stagione. Una delle questioni da risolvere nel corso delle prossime settimane è quella relativa ai calciatori in scadenza di contratto. Oltre a Juan Jesus, che sembra essere destinato a lasciare il club azzurro dopo cinque anni, anche Leonardo Spinazzola ha un accordo che terminerà a giugno e il suo futuro resta ancora tutto da decifrare.
Spinazzola-Napoli, l’ostacolo è la durata del nuovo contratto
Il futuro di Leonardo Spinazzola resta ancora da definire. Secondo ‘Il Mattino’, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto fino al 2027 per il terzino italiano. Un rinnovo di una sola stagione che potrebbe far storcere il naso all’ex Roma, che sul tavolo avrebbe anche una proposta da parte della Juventus.
Molto dipenderà però anche dalla posizione di Antonio Conte che, nel caso decidesse di guidare club azzurro anche nella prossima stagione, avrebbe l’ultima parola sulla permanenza di Spinazzola.