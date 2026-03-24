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Salah al Napoli? Scenario clamoroso dopo l’addio al Liverpool

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Salah al Napoli? Scenario clamoroso dopo l’addio al Liverpool
Chiesa è l'obbiettivo principale di Antonio Conte
Federico Chiesa con Salah al Liverpool

Mohamed Salah è pronto a chiudere un ciclo storico con il Liverpool. L’annuncio del suo addio a fine stagione apre scenari di mercato importanti, anche per il Napoli. Il club azzurro osserva infatti con attenzione una situazione che ricorda quella di Kevin De Bruyne. Il futuro dell’attaccante resta aperto, ma il suo nome torna centrale nelle strategie dei top club europei e anche del Napoli.

L’addio al Liverpool e il futuro di Salah

La notizia era nell’aria, ma ora è diventata ufficiale. Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine della stagione, chiudendo un capitolo importante di successi e prestazioni di altissimo livello.

 

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Il futuro dell’attaccante resta quindi tutto da scrivere. Tra le possibili destinazioni, il Napoli osserva con interesse una situazione che potrebbe trasformarsi in una clamorosa opportunità.

Il Napoli alla finestra

Il collegamento con quanto accaduto in passato è evidente. Si tratta a tutti gli effetti di una storia molto simile a quella di Kevin De Bruyne dello scorso anno.

Al momento non ci sono certezze sulla prossima destinazione. Tuttavia, il mercato estivo potrebbe riservare sviluppi interessanti. Il Napoli, dal canto suo, valuta le mosse da compiere per rinforzare la rosa. E inserire un giocatore come Salah significherebbe cambiare ogni prospettiva.

Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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