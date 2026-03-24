Salah al Napoli? Scenario clamoroso dopo l’addio al Liverpool

Mohamed Salah è pronto a chiudere un ciclo storico con il Liverpool. L’annuncio del suo addio a fine stagione apre scenari di mercato importanti, anche per il Napoli. Il club azzurro osserva infatti con attenzione una situazione che ricorda quella di Kevin De Bruyne. Il futuro dell’attaccante resta aperto, ma il suo nome torna centrale nelle strategie dei top club europei e anche del Napoli.
L’addio al Liverpool e il futuro di Salah
La notizia era nell’aria, ma ora è diventata ufficiale. Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine della stagione, chiudendo un capitolo importante di successi e prestazioni di altissimo livello.
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Il futuro dell’attaccante resta quindi tutto da scrivere. Tra le possibili destinazioni, il Napoli osserva con interesse una situazione che potrebbe trasformarsi in una clamorosa opportunità.
Il Napoli alla finestra
Il collegamento con quanto accaduto in passato è evidente. Si tratta a tutti gli effetti di una storia molto simile a quella di Kevin De Bruyne dello scorso anno.
Al momento non ci sono certezze sulla prossima destinazione. Tuttavia, il mercato estivo potrebbe riservare sviluppi interessanti. Il Napoli, dal canto suo, valuta le mosse da compiere per rinforzare la rosa. E inserire un giocatore come Salah significherebbe cambiare ogni prospettiva.