Garcia attacca a distanza il Napoli: le parole riaccendono la polemica

Rudi Garcia torna a parlare di Napoli e lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere. L’ex allenatore azzurro ha commentato la situazione legata a Kevin De Bruyne, soffermandosi sul valore del giocatore ma anche sul suo recente periodo. Le sue parole arrivano in conferenza stampa e riaprono un confronto mai del tutto chiuso con l’ambiente azzurro.

Le parole di Garcia sulla ‘pausa’ di De Bruyne

Le parole di Rudi Garcia riguardano anche il Napoli e fanno discutere, ovviamente. L’ex tecnico azzurro ha parlato apertamente di Kevin De Bruyne, soffermandosi su diversi aspetti legati alla sua condizione fisica e al recente infortunio che lo ha tenuto per mesi fermo ai box.

“Non è poi così male che sia rimasto fermo per tutti questi mesi: si è riposato”

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Una frase che ha subito fatto discutere. Il riferimento è alla lunga pausa del centrocampista, vista da Garcia come un possibile vantaggio in vista dei prossimi impegni.

“È un giocatore incredibile. Ci ha trascinati nelle qualificazioni. Ho lavorato con diversi giocatori di questo calibro: appartiene alla stirpe dei giganti”

Garcia non smette di ‘pungere’ l’ambiente azzurro

Nel finale, Garcia ha parlato anche della fase attuale della carriera del giocatore. Un passaggio che riguarda età, gestione fisica e ruolo nello spogliatoio.