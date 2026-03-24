Mercato Napoli, nuovo affare con il Manchester United? Arriva l’indiscrezione

La sosta per le Nazionali e marzo è l’ultimo periodo di pausa e di recupero delle energie per i club. Subito dopo, a partire da aprile, ogni minimo sforzo sarà finalizzato al finale di stagione. In queste settimane, in attesa che i calciatori ritornino dalle proprie Nazionali, le società si occupano anche di mercato. È quello che sta facendo la dirigenza del Napoli, che pensa già alla prossima stagione.

Napoli-Manchester United, nuova trattativa alle porte?

Intervenuto a “Otto Channel”, Carlo Alvino ha svelato un retroscena sul mercato azzurro: secondo il giornalista campano, non è da escludere una nuova trattativa con il Manchester United per l’estate:

“Il Napoli è interessato a un giocatore del Manchester United che ha il contratto in scadenza nel 2026.”

Il nome non è stato svelato, ma le opzioni non sono molte. Un nome che intriga molto è quello di Casemiro, che però ha un’opzione di rinnovo nel proprio contratto. Oltre al campione brasiliano, ci sarebbero Harry Maguire e Tyrell Malacia. Il difensore inglese porterebbe grande esperienza nella difesa di Conte. Il terzino olandese, invece, è nel pieno della sua maturità calcistica. L’ex Feyenoord e PSV compirà 27 anni ad agosto. Uno di questi tre, dunque, potrebbe essere l’ennesimo affare sulla tratta Manchester-Napoli dopo McTominay e Hojlund.