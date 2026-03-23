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Napoli, il dato su McTominay è clamoroso: tifosi impazziti per lo scozzese

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Napoli, il dato su McTominay è clamoroso: tifosi impazziti per lo scozzese
McTominay determinante nel Napoli.
McTominay è tornato al gol.

Che i tifosi del Napoli si siano innamorati a prima vista di Scott McTominay non è più una novità. Il centrocampista scozzese, nella sua prima stagione in Serie A, è stato decisivo per la vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra. Anche quest’anno, nonostante l’infortunio, sta dando un contributo incredibile alla squadra. Non è un attaccante, ma è più decisivo di tanti centravanti del campionato.

Il Napoli sulle spalle di McTominay: i numeri dello scozzese

Come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ex pupillo del Manchester United è diventato uno dei pilastri più importanti del Napoli di Conte. Nonostante l’infortunio muscolare che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per più di un mese tra febbraio e marzo, è il secondo giocatore per minuti giocati (2.981) della squadra. Meglio di lui solo Hojlund con 3.050 minuti.

L’attaccante danese ha partecipato a 12 reti in campionato, McTominay a dieci (sette gol e tre assist). Lo scozzese ha siglato il 22% dei gol segnati dal Napoli in questo campionato. Un apporto cruciale, che continua a metterlo al centro del progetto anche per il futuro. Se gli azzurri possono ancora sognare in un’impresa rispetto alla lotta scudetto, gran parte del merito è proprio del centrocampista di Lancaster.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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