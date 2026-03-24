Infortunio Vergara, il rientro è lontano: lo staff medico ha deciso

Antonio Vergara potrebbe essere il simbolo di questa stagione del Napoli. Il 23enne azzurro è emerso in un periodo di grande difficoltà, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Poi, dopo un periodo di grande splendore, è stato costretto a fermarsi per un brutto infortunio. Si è fermato, proprio come la squadra di Conte nel bel mezzo di questa stagione. L’attaccante sta recuperando, ma non è ancora pronto.

Vergara punta Napoli-Lazio

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il rientro di Vergara potrebbe slittare di qualche settimana. Non ci sarà contro il Milan, subito dopo la sosta, ma neanche contro il Parma. Quella del 12 aprile, contro gli emiliani, potrebbe essere una data possibile, ma resta più verosimile una convocazione contro la Lazio.

Lo staff medico non vuole forzare le cose e sta facendo di tutto per rimettere il giocatore nelle sue migliori condizioni. Vergara può essere un’arma in più per il finale di stagione del Napoli, che adesso sogna un’impresa quasi impensabile.

Come stanno gli altri infortunati?

Vergara non è l’unico giocatore fermo ai box, ma questa non è una novità negli ultimi mesi. Il più vicino al rientro dovrebbe essere capitan Di Lorenzo, che ci proverà per lo scontro diretto con i rossoneri. Buone notizie anche sul fronte Rrahmani, che ha recuperato dal problema al bicipite femorale e tornerà presto in campo. C’è bisogno di tempo, invece, per rivedere in azione David Neres.