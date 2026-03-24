Napoli, novità sulle condizioni di Di Lorenzo: svelata la data del rientro

Si era fermato il 31 gennaio durante Napoli-Fiorentina, a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Giovanni Di Lorenzo è lontano dai campi di gioco da quasi due mesi, ma l’incubo potrebbe essere finito. Si era temuto il peggio, invece il difensore azzurro ha recuperato più in fretta possibile e dopo la sosta per le Nazionali potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte.

Napoli-Milan, Di Lorenzo ci prova

Il Napoli ha consolidato il terzo posto in classifica e adesso non si guarda più le spalle. L’obiettivo, per il momento, è quel secondo posto che verrà conteso con il Milan. Subito dopo la sosta, nel giorno di Pasquetta, i ragazzi di Conte affronteranno proprio i rossoneri. Sarà uno scontro diretto decisivo, che potrebbe dire tanto ai fini della classifica. D’altra parte, a Milano, l’Inter affronterà la Roma. Un turno affascinante, dunque, che capitan Di Lorenzo vuole vivere almeno dalla panchina.

Recupero da record per il capitano del Napoli

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, lo staff medico e il difensore puntano la data del 6 aprile per il possibile rientro. I prossimi giorni saranno decisive per avere conferme in questo senso, ma le sensazioni sono positive. Quel che è certo è che Di Lorenzo sta meglio e che ha recuperato prima del previsto. Lui, insieme agli altri infortunati, può essere un’arma decisiva per l’eventuale impresa di fine stagione.