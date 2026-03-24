Facccia a faccia De Laurentiis-Conte a cena: spunta una posizione chiara!

La corsa allo scudetto entra nel vivo e in casa Napoli filtra una convinzione sempre più chiara: si può quantomeno provare a competere fino in fondo. A ribadirlo è stato soprattutto Antonio Conte dopo Cagliari-Napoli non nascondendo l’ambizione, sostenuto apertamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. La sintonia tra i due si riflette anche fuori dal campo, come dimostra la serata a cena condivisa durante Fiorentina-Inter, tra analisi, sensazioni e uno sguardo già proiettato alle prossime decisive settimane.

La cena tra Conte e ADL

Non è stato un semplice incontro informale quello andato in scena a Napoli, ma un momento utile per fare il punto della situazione. Tra battute e commenti a caldo, Conte e De Laurentiis hanno osservato con attenzione una partita ricca di spunti e motivazioni visto l’andamento, traendone indicazioni utili per il percorso degli azzurri. I gol arrivati nei diversi momenti della serata hanno scandito anche il ritmo di un confronto diretto e concreto.

Sul tavolo, oltre alla partita, anche il ricordo ancora vivido del trionfo recente e della festa sul lungomare, simbolo di un legame forte con la città e di un passato che non è solo nostalgia, ma quantomai leva per nuove ambizioni. La convinzione condivisa tra società e guida tecnica è chiara: con continuità e gestione lucida, il Napoli può restare agganciato al vertice e giocarsi le proprie carte fino alla fine.