Conte lascia Napoli e vola a Torino: il motivo è particolare

In casa Napoli c’è fermento per il finale di stagione, ma non in questi giorni. Diversi giocatori, tredici per l’esattezza, sono partiti con le proprie Nazionali. Gli altri, invece, recuperano le energie e da eventuali infortuni per farsi trovare pronti dopo la sosta. In tutto questo, Antonio Conte ha deciso di lasciare il capoluogo campano per qualche giorno. L’obiettivo del tecnico è quello di ricaricare le batterie.

Napoli, Conte in vacanza per ricaricarsi

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il Napoli riprenderà la preparazione a Castel Volturno oggi. Come anticipato, non ci saranno i giocatori partiti per le Nazionali e Conte. L’ex CT ha deciso di partire per qualche giorno, per stare insieme alla sua famiglia a Torino.

Il tecnico azzurro potrebbe fare ritorno a Napoli nel fine settimana, per poi tornare a dirigere gli allenamenti da lunedì. A quel punto, l’allenatore attenderà i giocatori partiti per le Nazionali per preparare al meglio lo scontro diretto con il Milan. Per la sfida contro i rossoneri potrebbero recuperare anche Di Lorenzo e Rrahmani.