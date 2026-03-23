Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, possibile rivoluzione a centrocampo: addii pesanti e il sogno di un top player

di
Napoli, possibile rivoluzione a centrocampo: addii pesanti e il sogno di un top player
Squadra Napoli prima del match
Squadra Napoli vs Verona

Il Napoli guarda già all’estate e prepara possibili cambiamenti profondi a centrocampo. Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa non sono più certezze assolute, tra scadenze contrattuali e scelte tecniche. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il club valuta scenari diversi per ridisegnare la mediana. Intanto cresce Billy Gilmour, mentre sullo sfondo resta il sogno di Sandro Tonali.

Lobotka e Anguissa: il futuro ora è incerto

Il cuore del centrocampo del Napoli potrebbe cambiare volto. Stanislav Lobotka è in scadenza tra un anno e rappresenta una possibile occasione di mercato. La società potrebbe decidere di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Una scelta legata a valutazioni economiche e di programmazione.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Per Anguissa il discorso è diverso, ma il finale resta aperto. Il rinnovo non è ancora arrivato e questo lascia spazio a dubbi. Il Napoli, impegnato in Serie A, deve pianificare con attenzione le prossime mosse.

Gilmour cresce e convince il Napoli, ma occhio all’idea Tonali

Tra le possibili soluzioni interne c’è Billy Gilmour. Il centrocampista ha mostrato segnali di crescita e potrebbe avere più spazio. Il Napoli valuta la sua evoluzione come possibile erede in mediana.

Accanto a lui, il sogno porta a un nome importante. Sandro Tonali resta un profilo seguito, soprattutto per alzare il livello tecnico e abbassare l’età media della squadra.

Il Napoli vuole mantenere competitività e qualità, anche cambiando interpreti.

Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

Gestione cookie