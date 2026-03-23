Napoli, possibile rivoluzione a centrocampo: addii pesanti e il sogno di un top player

Il Napoli guarda già all’estate e prepara possibili cambiamenti profondi a centrocampo. Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa non sono più certezze assolute, tra scadenze contrattuali e scelte tecniche. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il club valuta scenari diversi per ridisegnare la mediana. Intanto cresce Billy Gilmour, mentre sullo sfondo resta il sogno di Sandro Tonali.

Lobotka e Anguissa: il futuro ora è incerto

Il cuore del centrocampo del Napoli potrebbe cambiare volto. Stanislav Lobotka è in scadenza tra un anno e rappresenta una possibile occasione di mercato. La società potrebbe decidere di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Una scelta legata a valutazioni economiche e di programmazione.

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Per Anguissa il discorso è diverso, ma il finale resta aperto. Il rinnovo non è ancora arrivato e questo lascia spazio a dubbi. Il Napoli, impegnato in Serie A, deve pianificare con attenzione le prossime mosse.

Gilmour cresce e convince il Napoli, ma occhio all’idea Tonali

Tra le possibili soluzioni interne c’è Billy Gilmour. Il centrocampista ha mostrato segnali di crescita e potrebbe avere più spazio. Il Napoli valuta la sua evoluzione come possibile erede in mediana.

Accanto a lui, il sogno porta a un nome importante. Sandro Tonali resta un profilo seguito, soprattutto per alzare il livello tecnico e abbassare l’età media della squadra.

Il Napoli vuole mantenere competitività e qualità, anche cambiando interpreti.