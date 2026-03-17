Hojlund convocato dalla Danimarca, troverà una sorpresa: arriva la notizia

Rasmus Hojlund risponde alla chiamata della Danimarca per gli impegni internazionali di fine marzo. Brian Riemer, commissario tecnico dei danesi, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Macedonia del Nord del 26 marzo, gara decisiva per accedere alla finale dei playoff mondiali. Ma per il Napoli la notizia che conta davvero riguarda Jesper Lindstrom: l’attaccante danese, in prestito al Wolfsburg, è stato convocato dalla sua nazionale. Una mossa che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del fantasista attualmente fuori dai radar azzurri.

Hojlund in pista verso il Mondiale

L’attaccante classe 2003 non ha sorprese: è nella lista danese accanto a nomi di spessore come Christian Eriksen dal Wolfsburg e Gustav Isaksen dalla Lazio. Hojlund avrà l’occasione di mettersi ulteriormente in mostra con la sua nazionale in una sfida di cruciale importanza. La Danimarca punta al Mondiale del 2026 e non può permettersi passi falsi. Per il giovane bomber partenopeo, giocare in un contesto del genere significa continuare a costruire credibilità internazionale, soprattutto dopo le scorie di una stagione azzurra avviata con troppi ostacoli lungo il percorso.

Lindstrom, la notizia che conta per il Napoli

Ecco il vero punto di interesse per i tifosi azzurri: Jesper Lindstrom è stato convocato dalla Danimarca nonostante il prestito al Wolfsburg. L’esterno offensivo, proprietà del Napoli, rappresenta uno dei “desaparecidos” della stagione partenopea. Il giocatore svedese ha faticato tremendamente a integrarsi nel progetto azzurro e la cessione in prestito in Bundesliga era diventata necessaria per ritrovare continuità di gioco e fiducia. La convocazione della nazionale danese potrebbe costituire un trampolino importante.

Più minuti con la sua selezione significano ritrovare forma, ritmo e autostima. E soprattutto, potrebbe significare che il suo cartellino acquisti maggiore valore sul mercato nel prossimo calciomercato estivo. Se Lindstrom avrà una buona prova con la Danimarca e continuerà a dare segnali positivi al Wolfsburg, diversi club europei potrebbero iniziare a interessarsi seriamente a lui. Per il Napoli, che ha investito su di lui, sarebbe il miglior scenario possibile: una rivalutazione che permetterebbe al club di De Laurentiis di recuperare almeno parte dell’investimento iniziale, magari piazzandolo a titolo definitivo a un club di media-alta fascia europea.