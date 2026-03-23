Napoli, corsa a tre per il post Di Lorenzo: spunta anche un nome nuovissimo

Il Napoli guarda avanti e pianifica già la prossima stagione, con particolare attenzione alla fascia destra. Il futuro di Giovanni Di Lorenzo resta un tema centrale e il club si muove con anticipo per non farsi trovare impreparato. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome che si aggiunge a una lista già definita. La dirigenza azzurra valuta profili giovani e pronti, capaci di inserirsi in un contesto competitivo come la Serie A, mantenendo alto il livello della rosa.

Un nuovo nome dalla Sud America

Il casting per il possibile sostituto di Di Lorenzo si arricchisce di un profilo inatteso. Accanto a Juanlu Sanchez, già seguito la scorsa estate, spunta, sulle pagine del Mattino, anche Agustín Giay, terzino argentino classe 2004 attualmente al Palmeiras.

“Il nome di Juanlu Sanchez non è più solo. Singo (2000) è un calciatore che piace e con il Galatasaray il canale di mercato resta aperto. L’argentino Giay (2004) del Palmeiras sarebbe una vera e propria scommessa”

Il Napoli, quindi, valuta una rosa di candidati con caratteristiche diverse, tra esperienza e prospettiva.

Tre profili, una scelta strategica

La lista costruita dalla dirigenza azzurra include profili ben distinti. Da una parte c’è Juanlu Sanchez, giovane ma già con esperienza nel calcio europeo. Dall’altra Wilfried Singo, nome più strutturato e fisico, attualmente al Galatasaray e già conosciuto in Serie A per il suo passato al Torino.

Infine Giay rappresenta l’opzione più futuribile. Il Palmeiras crede molto in lui, tanto da avergli fatto firmare un contratto fino al 2029 con una clausola elevata, da oltre 100 milioni. Una scelta che indica quanto il club brasiliano punti sul suo sviluppo.

Il Napoli pensa al futuro

Il lavoro del Napoli sul mercato dimostra una visione chiara. Non si tratta solo di sostituire un titolare come Di Lorenzo, ma di costruire una squadra che resti competitiva nel tempo. In un campionato come la Serie A, dove i dettagli fanno la differenza, anticipare le mosse può diventare decisivo.

La scelta finale dirà molto sulle ambizioni del club. Puntare su un giovane come Giay significherebbe investire sul futuro, mentre profili più pronti garantirebbero continuità immediata. In ogni caso, la direzione è chiara: mantenere alto il livello.