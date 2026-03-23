Napoli, Conte “ossessionato” da un nome per la prossima stagione: di chi si tratta

Il Napoli guarda già avanti e inizia a muoversi in vista della prossima estate. Anche senza certezze sulla permanenza di Antonio Conte, la dirigenza azzurra valuta profili utili per abbassare l’età media della rosa senza perdere qualità. Tra i nomi monitorati c’è quello di Sandro Tonali, centrocampista della Nazionale italiana. L’idea nasce da una linea chiara, costruire una squadra più fresca ma competitiva, pronta a restare protagonista in Serie A e in Europa.

Un profilo che convince il Napoli

Il tema del rinnovamento è centrale nelle strategie del Napoli. Dopo stagioni intense, il club vuole inserire energie nuove, mantenendo però un livello tecnico alto. In questo contesto prende forma l’interesse per Sandro Tonali, considerato un centrocampista completo e già abituato a palcoscenici importanti.

Come riportato dal Mattino, il suo nome è tra quelli osservati con attenzione:

“Quella dell’età media è ormai una ‘ossessione’ giusta per il Napoli che vuole ringiovanire la squadra senza però perdere di qualità. Anche per questo il profilo di Tonali, qualora rientrasse in Italia, è tra quelli che si valuterà se il centrocampo dovesse perdere i suoi pilastri.”

Il possibile ritorno in Italia aprirebbe scenari interessanti, soprattutto per un club come il Napoli, che punta a restare competitivo sia in campionato che nelle competizioni europee.

Il progetto di Conte e le scelte future

La presenza di Antonio Conte potrebbe incidere sulle scelte di mercato. Il tecnico ha sempre dato grande importanza alla qualità e all’intensità in mezzo al campo, caratteristiche che Tonali possiede. Allo stesso tempo, resta da capire come evolverà la situazione interna, tra possibili partenze e nuove esigenze tecniche.

Il Napoli vuole evitare cali e mantenere una struttura solida. Per questo si guarda a profili già pronti, ma con margini di crescita. L’eventuale arrivo di Tonali rappresenterebbe un segnale chiaro, investire su un talento italiano nel pieno della maturità calcistica. Una scelta che unirebbe ambizione e identità, elementi che a Napoli hanno sempre avuto un peso speciale.