Clamoroso Napoli, Conte spiazza tutti: “Sta pensando di prendersi una pausa”

Le ultime settimane sono probabilmente le migliori in assoluto della stagione del Napoli. I partenopei sembrano essersi ritrovati ed anche grazie al rientro di diversi top, stanno infilando una serie di vittorie che hanno di fatto messo in ghiaccio la qualificazione in Champions League e non solo. In attesa della risposta dell’Inter, la vetta dista ora sei punti, con la speranza che i nerazzurri possano subire la pressione degli azzurri e del Milan. Intanto, però, Antonio Conte sembra pronto ad un clamoroso colpo di scena.

Conte pronto ad una pausa: vuole ricaricare le pile per il finale di stagione

Il Napoli si appresta a vivere queste ultime partite con la consapevolezza di non poter fare altro che vincere per sperare in qualche passo falso di chi è davanti. Un finale di stagione decisamente intenso, che Conte vorrebbe affrontare nel migliore dei modi: come riportato da Repubblica, il tecnico salentino starebbe pensando di prendersi qualche giorno di pausa per poi ripartire carico in vista dei prossimi impegni.

Si tratterebbe di una mossa già vista in questa stagione. Come tutti ricordano, infatti, già dopo il pesante K.O. con il Bologna prima della sosta, Conte decise di prendersi qualche giorno di relax per staccare la spina. In quel caso, complice il periodo negativo della squadra, la sua scelta venne vista come una “fuga”. Polemiche che di certo non nascerebbero questa volta, viste le quattro vittorie di fila del suo Napoli.