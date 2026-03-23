Napoli, Conte cambia tutto durante la sosta: la decisione a Castel Volturno

Antonio Conte ha deciso di ripetere una scelta già vista durante la stagione. In occasione della sosta per le Nazionali, l’allenatore del Napoli lascerà temporaneamente la squadra al suo vice Stellini. Una decisione legata alla volontà di trascorrere alcuni giorni in famiglia, ma anche a una gestione già sperimentata con risultati positivi. Il precedente, infatti, aveva portato una reazione importante sul campo, rendendo questa scelta ancora più significativa in un momento delicato della stagione.

La scelta di Conte durante la sosta

Il Napoli affronterà la pausa con una gestione diversa. Antonio Conte non sarà a Castel Volturno durante i giorni di lavoro, ma ha deciso di lasciare la guida tecnica a Cristian Stellini. A riferirlo è stata ‘La Reppublica’, secondo cui il vice allenatore seguirà gli allenamenti dei giocatori rimasti in città.

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Una decisione che non nasce per caso. Conte ha già adottato questa soluzione in passato, dimostrando fiducia nello staff e nella struttura del gruppo.

Il precedente dopo Bologna-Napoli

Non è quindi la prima volta che accade. Dopo la sconfitta contro il Bologna, Conte aveva scelto lo stesso approccio. In quel momento il Napoli viveva una fase complicata, soprattutto per i risultati in trasferta.

E la risposta della squadra è stata immediata. Al rientro, il Napoli ha ottenuto infatti una serie di risultati positivi che hanno cambiato l’inerzia della stagione con cinque vittorie consecutive tra campionato, Champions League e Coppa Italia.