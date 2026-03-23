“Lukaku vuole tornare in Belgio”, arriva la sentenza: quando potrebbe dire addio al Napoli

Romelu Lukaku e l'ipotesi di addio al Napoli

Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro delle discussioni in casa Napoli. L’attaccante belga, protagonista in Serie A, resta legato al club azzurro da un contratto ancora valido per un anno, ma alcune riflessioni iniziano a emergere. Il richiamo delle origini e il legame con l’Anderlecht riaprono uno scenario che sembrava lontano. Non si tratta di una decisione immediata, ma di una possibilità concreta che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi, soprattutto dopo la fine della stagione.

Il legame con il Belgio

Lukaku non ha mai nascosto il suo rapporto con l’Anderlecht, club dove è cresciuto e che rappresenta una parte importante della sua carriera. Il ritorno in Belgio resta un’idea presente nei suoi pensieri, come riporato dal Mattino:

“Subito dopo il fischio finale di Cagliari, Lukaku ha fatto ritorno a casa. In Belgio, si è goduto dal vivo l’allenamento di Romeo, il figlio nato nel 2019 e che fa parte della grande famiglia dell’Anderlecht”

Un legame che va oltre il calcio e che coinvolge anche la sfera personale e familiare.

Un ritorno possibile

L’ipotesi di rivedere Lukaku con la maglia dell’Anderlecht non è esclusa. Il giocatore ha già aperto a questa possibilità in passato e il suo percorso potrebbe chiudersi proprio dove tutto è iniziato.

“Big rom non ha mai escluso la possibilità di tornare a vestire la maglia del club belga con cui aveva cominciato ancora una volta. Magari per chiudere al meglio la sua carriera. Non è ancora chiaro quando accadrà, ma accadrà”

Parole che raccontano una prospettiva concreta, anche se senza una data precisa.

Il Napoli e i tempi dell’addio

Il Napoli osserva la situazione con attenzione. Lukaku è ancora sotto contratto per un’altra stagione e resta un punto di riferimento per la squadra.

“Non è escluso che dopo il Mondiale la voglia di casa possa farsi sentire ancora più forte: a Napoli lo lega ancora un anno di contratto, poi magari sarà il momento di tornare a casa senza sentire il richiamo dei dollari arabi o americani”

Il futuro resta aperto. Il presente parla ancora di Napoli, ma il richiamo del Belgio è destinato a farsi sentire. In questi casi, il tempo e le emozioni contano quanto i contratti. E per Lukaku, il ritorno alle origini potrebbe diventare il capitolo finale di una carriera importante.