Addio Lukaku, dal Belgio sganciano la bomba sul futuro: la destinazione sarebbe clamorosa

La prossima estate potrebbe rivelarsi ricca di cambiamenti per il Napoli. Gli azzurri potrebbero accogliere nuovi innesti, ma al tempo stesso potrebbero dover salutare alcuni pezzi pregiati. Tra i giocatori il cui futuro resta ancora incerto c’è senza dubbio Romelu Lukaku: il belga è da poco tornato dopo il lungo infortunio ed è pronto ad aiutare la squadra (come già fatto con il Verona) in queste ultime settimane di stagione. La prossima stagione, però, resta ancora tutta da scrivere.

Clamorosa indiscrezione su Lukaku: potrebbe tornare in patria all’Anderlecht

L’addio di Lukaku è un’ipotesi tutt’altro che improbabile. Tra le mete più quotate ci sono Turchia ed Arabia Saudita, ma occhio ad un clamoroso ritorno in patria. Secondo quanto riportato infatti dal sito belga Voetbalkrant, non è da escludere che il gigante belga possa addirittura decidere di far ritorno all’Anderlecht, club che di fatto lo ha “messo al mondo”.

Nel corso degli anni Big Rom ha sempre affermato con convinzione di voler un giorno fare ritorno a casa e chissà che quel giorno non possa essere più vicino del previsto. Secondo la testata, inoltre, Lukaku starebbe ultimando la costruzione di una sua nuova casa a Dilbeek, città belga a pochi chilometri da Anderlecht. Un dettaglio che potrebbe sembrare irrilevante, ma che al tempo stesso potrebbe rivelarsi un indizio sul futuro.