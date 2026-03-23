Lukaku può lasciare il Napoli? Spunta un’indiscrezione che prende quota

Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro dell’attenzione. L’attaccante del Napoli, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, potrebbe valutare un ritorno in Belgio. Il legame con l’Anderlecht, club dove è cresciuto, resta infatti molto forte. Al momento c’è ancora un anno di contratto con il Napoli, ma lo scenario resta più che aperto.
Legame Lukaku-Belgio e la situazione con il Napoli
Romelu Lukaku non ha mai nascosto il suo legame con il Belgio. In particolare con l’Anderlecht, squadra in cui è cresciuto. L’idea di chiudere la carriera nel club di casa resta perciò forte.
Attualmente Lukaku è legato al Napoli da un altro anno di contratto. Il presente resta quindi in azzurro, con l’obiettivo di continuare a incidere in Serie A ma la società azzurra osserva comunque con attenzione.
Non ci sono segnali di rottura, ma il futuro resta da definire. Le valutazioni arriveranno nei prossimi mesi.
Tempistiche e scenari per il futuro di Lukaku
Secondo ‘Il Mattino’, non si sa ancora quando (e se) questo possibile ritorno di Lukaku potrà concretizzarsi. Ma potrebbe essere una scelta legata alla fase finale della carriera. Stando al quotidiano:
“Non è escluso che dopo il Mondiale la voglia di casa possa farsi sentire ancora più forte”
Il tempo sarà decisivo. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche, dalle motivazioni e dalle opportunità di mercato.