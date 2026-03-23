Il Napoli sogna Tonali, ma non solo: gli azzurri studiano il grande colpo dalla Serie A

Quattro vittorie consecutive, terzo posto consolidato e vetta della classifica sempre più vicina. Il Napoli attanagliato dagli infortuni, che rischiava di non qualificarsi per la prossima Champions League, sembra solo un brutto ricordo. Dopo la sosta, infatti, gli azzurri possono davvero sognare un finale di stagione sorprendente. Nel frattempo, però, la dirigenza cominca a lavorare sul mercato. Per il centrocampo si sogna Sandro Tonali, ma un altro grande obiettivo resta Maximo Perrone.
Tonali o Perrone, la strategia del Napoli è chiara
Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ quest’oggi, il Napoli starebbe seriamente pensando a Tonali per la prossima stagione. L’ex centrocampista del Milan, però, potrebbe essere ceduto a peso d’oro dal Newcastle. Il gioiellino del Como non costa poco, ma sicuramente meno dell’azzurro. Perrone piace tanto alla società partenopea, che potrebbe affondare il colpo a giugno. Il Como non ha fretta di vendere perché, come riporta TMW, dovrebbe essere a buon punto per trovare un settlement agreement con la UEFA sulla questione legata al Fair Play Finanziario.
Tra Perrone e il Como, c’è di mezzo il Manchester City
L’eventuale trattativa per portare Perrone all’ombra del Vesuvio potrebbe essere più complicata del previsto. L’argentino arriva dal Manchester City, che ne detiene il diritto di ricompra. Dunque, bisognerà fare i conti anche con la volontà del club inglese. Nell’accordo col Como, tra l’altro, i citizens hanno strappato anche una percentuale sulla futura rivendita pari al 30% sull’intero cartellino. Un affare, che se dovesse andare in porto, potrebbe fare felici tutte le parti coinvolte.