Il Napoli pensa già al Milan, da Di Lorenzo e Rrahmani a Neres e Vergara: ecco chi rienterà

Il Napoli si approccia alla sosta con uno sguardo già rivolto alla sfida contro il Milan. Il periodo legato alle nazionali offre tempo utile per recuperare diversi giocatori, ma lo stato dell’infermeria resta un tema centrale. Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani lavorano per rientrare, mentre altri elementi seguono percorsi differenti. La gestione degli infortuni sarà decisiva per affrontare il finale di stagione in Serie A, dove ogni partita può incidere sulla classifica e sugli obiettivi del club.

Le condizioni di Di Lorenzo e Rrahmani

Il Napoli monitora con attenzione il recupero dei suoi titolari. Giovanni Di Lorenzo arriva da un problema al piede sinistro, gestito nelle ultime settimane per favorire un rientro graduale. Amir Rrahmani, invece, è fermo per una lesione muscolare accusata contro il Torino.

“Il capitano proverà in extremis ad accomodarsi in panchina contro il Milan, il leader del reparto arretrato salterà sicuramente i rossoneri e proverà ad esserci tra Parma e Lazio”

Due situazioni diverse, riporta Repubblica, con tempi di recupero da valutare giorno per giorno.

Gli altri infortunati e i tempi di recupero

L’infermeria del Napoli include anche altri nomi. David Neres, fermo per un problema muscolare, punta a tornare tra fine aprile e inizio maggio. Discorso simile per Antonio Vergara, alle prese con una lesione al ginocchio, ma nel suo caso il rientro potrebbe avvenire prima, con un occhio aperto alla sfida con la Lazio.

Verso la sfida al Milan

La partita contro il Milan rappresenta un passaggio cruciale per il Napoli. La squadra vuole arrivarci con il maggior numero possibile di titolari disponibili, anche se non tutti saranno pronti. Tra questi, ci sarà sicuramente Anguissa, come riportato da Repubblica

“Non è al meglio dal punto di vista fisico, ma lo stop del campionato potrà sicuramente aiutarlo per poi dare tutto nel rush finale”

Recuperare energie e uomini può fare la differenza in una Serie A sempre più equilibrata e in una corsa al titolo non chiusa del tutto.