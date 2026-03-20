Rientro Neres, l’annuncio in diretta di Conte preoccupa: le dichiarazioni allarmanti

Antonio Conte ha parlato nel post partita di Cagliari-Napoli e, tra i temi discussi, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. Tra i nomi citati, quelli di Rrahmani, Di Lorenzo, ma soprattutto quello di David Neres. L’esterno brasiliano si è fermato da 2 mesi e l’operazione potrebbe lasciarlo fuori dal campo per più tempo del previsto.

Conte aggiorna sugli infortunati del Napoli: brutte notizie per Neres

“Anguissa e McTominay non hanno la stessa brillantezza. Ho visto molto bene De Bruyne e per questo l’ho lasciato per 90 minuti. Lo stesso Lobo ha faticato un pochino. Dopo la sosta dobbiamo recuperare ancora Rrahmani, Di Lorenzo, mentre per Neres la vedo molto più difficile dopo l’operazione”.

La sensazione, dunque, è che il brasiliano possa fare rientro in campo solamente a maggio, per le ultime 3 partite di campionato. Nel mirino la sfida contro il Como nel weekend del 3 maggio, valida per la 35a giornata di Serie A. Più speranze di rivedere col Milan o contro il Parma (il 12 aprile ndr), sia Di Lorenzo, che Rrahmani e Vergara.