Conte lascia Napoli durante la sosta: il motivo della decisione

Il Napoli si prepara a vivere giorni particolari durante la sosta per le nazionali. Antonio Conte non sarà presente al Training Center di Castel Volturno nei prossimi allenamenti, ma la sua assenza non rappresenta una sorpresa. La scelta è stata condivisa con la società e rientra in una gestione già programmata. Intanto la squadra continuerà a lavorare agli ordini dello staff tecnico, mentre all’orizzonte si avvicina la sfida importante contro il Milan, decisiva per la classifica di Serie A.

Conte via durante la sosta

Il Napoli si ritroverà con un gruppo ridotto a Castel Volturno. Ben 13 giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali e il lavoro quotidiano sarà guidato da Cristian Stellini, vice di Conte.

La gestione di questa fase è chiara. Conte ha deciso di prendersi qualche giorno, come già accaduto a novembre, lasciando indicazioni precise al suo staff.

Una scelta già pianificata

Non si tratta di un’improvvisazione. Il tecnico ha concordato tutto con il club, seguendo un programma già visto nei mesi scorsi.

Una decisione che arriva dopo settimane intense e che tiene conto anche della pausa del campionato. Nessun segnale di tensione, ma una gestione lucida delle energie.

Verso Napoli-Milan

Il focus resta sulla prossima gara contro il Milan, uno snodo chiave della stagione. Il Napoli vuole farsi trovare pronto e recuperare tutti i titolari in vista del rientro in campo.

La gestione di Conte racconta un allenatore che conosce i tempi della stagione. La pausa diventa un momento utile per ricaricare e preparare una sfida che può incidere sul futuro della stagione.