Simeone crede ancora nel Napoli: messaggio da Scudetto ai suoi ex compagni

Il legame fra Napoli e Giovanni Simeone è rimasto immutato anche dopo l’addio in estate. Troppo forti le emozioni vissute in tre anni conditi da due Scudetti, così come l’amore viscerale che la legato l’argentino alla città. Non stupisce, così, che il Cholito veda ancora in corsa per lo Scudetto gli azzurri quest’anno, con delle parole che hanno l’aria anche di messaggio motivazionale ai suoi ex compagni.

Simeone crede nel Napoli: “Deve farsi trovare pronto”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita persa dal suo Torino contro il Milan, Simeone si è espresso così sulla lotta Scudetto:

“Non c’è così tanta differenza di punti tra l’Inter e le altre. Mi è capitato di vincere lo Scudetto con tanti punti, ma anche di vincerlo sperando che crolli il primo. Milan e Napoli devono essere pronte perché l’Inter ha un vantaggio, ma il bello del calcio è che tutto può succedere”.

Quello di Simeone è apparentemente un semplice commento sull’attuale campionato di Serie A, ma sappiamo bene il legame che ha tutt’ora con i suoi ex compagni: che sia anche un messaggio rivolto ai loro invitandoli non mollare la presa?