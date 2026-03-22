Napoli, occasione di mercato per gli azzurri? L’ex Serie A vuole tornare

Un mercato estivo non ancora iniziato, ma che già fa parlare di sé. Anche il Napoli è intenzionato a migliorare la proprio rosa per la prossima stagione, con innesti utili alla ciurma di Antonio Conte. Colpi mirati, sorprendenti e che a volte possono rivelarsi l’arma vincente. Tra questi potrebbe esserci anche Franck Kessie.

Il Napoli fiuta l’affare Kessie, ma c’è un’altra big in vantaggio

Il mercato è un gioco d’incastri, situazioni in cui a volte uno si ritrova anche per sbaglio o non volendo. Kessie potrebbe rappresentare proprio quell’incastro giusto, arrivato nel posto giusto al momento giusto.

E a riferirlo è Matteo Moretto, che non solo conferma la voglia dell’ivoriano di lasciare l’Arabia, ma ribadisce il suo desiderio di tornare in Italia, con diversi club sulle sue tracce, tra cui soprattutto la Juventus, club per ora in vantaggio sulle altre. Il Napoli già la passata estate aveva sondato il terreno per capire la fattibilità, senza mai approfondire più di tanto.

Ora, però, tutto potrebbe cambiare, anche a causa di un rinnovo che tarda ad arrivare per Frank Zambo Anguissa. Non risultano intoppi sul desiderio di azzurri e camerunense di continuare insieme, ma con una firma non ancora depositata, possono aprirsi scenari inaspettati.