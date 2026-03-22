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Napoli, Conte a Cercola con un obiettivo chiaro: in gioco anche il suo futuro

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Napoli, Conte a Cercola con un obiettivo chiaro: in gioco anche il suo futuro
Antonio Conte osserva la Primavera del Napoli
Conte osserva la Primavera

È stato avvistato ieri mattina all’Arena G.Piccolo di Cercola mentre osservava la partita di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. Un match purtroppo sfortunato per gli azzurrini, usciti sconfitti e ora in piena zona playout. Una sfida che però è servita ai ragazzi di mister Rocco per mettersi in mostra davanti all’allenatore dei grandi. Un messaggio importante dato da Antonio Conte e non solo per il presente.

Conte osservatore speciale: messaggio per il futuro

D’altronde alcuni degli azzurrini hanno già mosso i primi passi tra i grandi, ‘sfruttando’ i tanti infortuni che quest’anno hanno colpito duramente il Napoli. Emmanuele De Chiara, Francisco Barido, Vincenzo Prisco e David Spinelli sono coloro che hanno già strappato una convocazione con Conte, con i primi tre coinvolti anche nel viaggio in Arabia dello scorso dicembre e conseguente successo in Supercoppa italiana.

Barido e De Chiara contro il Genoa
Francisco Barido e Emmanuele De Chiara durante Napoli-Genoa di Primavera 1

Un presenza di Antonio Conte ieri a Cercola da riassumere in un duplice significato. Infatti, come riportato da Il Mattino, in primis il suo essere sulle tribune potrà essere utile per integrare alcuni giovani alla prima squadra – fortemente dimezzata – durante la sosta delle Nazionali: un’opportunità per capire chi è pronto al grande passo. Inoltre, e più importante, può significare un attaccamento sempre più forte a questa maglia e a un progetto futuro (ancora) sotto il segno dei colori azzurri.

Antonio Bruzzano, giornalista - quasi - sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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