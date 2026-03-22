Napoli, McTominay sempre più leader: spunta un gesto in campo!

Scott McTominay è sempre più leader del Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese, come riportato da Il Mattino, compie un gesto in campo che ha sorpreso i tifosi azzurri. Arrivato nell’estate del 2024, ha subito inciso con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. E presto ci sarà anche il rinnovo.

McTominay parla in italiano, mentre con gli arbitri…

Come affermato da Il Mattino, McTominay parla in italiano con i suoi compagni di squadra, durante le partite. Un gesto che abbiamo potuto osservare anche nelle recenti interviste, dove lo scozzese ha cominciato a masticare maggiormente il nostro parlare.

Però, durante i momenti di sfogo o rabbia durante il match, lo scozzese evita l’italiano: solo la propria lingua. Il motivo? Non farsi capire dagli arbitri, in modo tale da non rischiare dei provvedimenti disciplinari. Tale gesto è un ulteriore segnale di come l’ex United si senta parte della città e come voglia essere al fianco dei suoi compagni di squadra e dei tifosi.

McTominay arma essenziale: ora Conte se lo gode

Il numero 8 azzurro è l’arma essenziale di Conte e squadra. La sua assenza, per via di un infortunio, si è fatta sentire ed è pesata molto. Ora, però, lo scozzese è tornato e si è subito ripreso la scena nella partita contro il Cagliari.

Gol pesantissimo ad apertura del match e tre punti che consolidano la Champions League. E poi c’è la vetta, distante 6 punti se l’Inter dovesse steccare contro la Fiorentina questa sera.