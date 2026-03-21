Maradona Jr stupisce tutti su McTominay: scatta il paragone con El Pibe de Oro

Diego Maradona Jr ha stupito tutti per le sue parole su Scott McTominay. Intervenuto durante “Terzo tempo Calcio Napoli” (in onda su Televomero), ha lanciato un curioso paragone sullo scozzese che coinvolge anche suo padre, Diego Armando Maradona.
Maradona Jr: “Se mio padre è Dio, McTominay è…”
Le parole di Diego Maradona Jr a Terzo tempo calcio Napoli raccontano tutto l’amore che sta meritando da parte dei tifosi del Napoli un giocatore come Scott McTominay, mischiando anche sacro e profano:
“Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù. È un giocatore fondamentale”.
Insomma, Maradona resta insuperabile, ma non per questo McTominay non merita un ruolo di enorme rilievo nella storia azzurra. Il figlio di El Pibe de Oro aggiunge anche che vorrebbe vederlo più spesso in campo insieme a De Bruyne:
“Non capisco come si possa pensare che giocatori forti tecnicamente come De Bruyne e McTominay non possano giocare insieme”.