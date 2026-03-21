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Maradona Jr stupisce tutti su McTominay: scatta il paragone con El Pibe de Oro

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Maradona Jr stupisce tutti su McTominay: scatta il paragone con El Pibe de Oro
Collage con Maradona, Maradona Jr e McTominay
Collage che ritrae Diego Armando Maradona, Maradona Jr e McTominay

Diego Maradona Jr ha stupito tutti per le sue parole su Scott McTominay. Intervenuto durante “Terzo tempo Calcio Napoli” (in onda su Televomero), ha lanciato un curioso paragone sullo scozzese che coinvolge anche suo padre, Diego Armando Maradona.

Maradona Jr: “Se mio padre è Dio, McTominay è…”

Le parole di Diego Maradona Jr a Terzo tempo calcio Napoli raccontano tutto l’amore che sta meritando da parte dei tifosi del Napoli un giocatore come Scott McTominay, mischiando anche sacro e profano:

“Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù. È un giocatore fondamentale”.

Insomma, Maradona resta insuperabile, ma non per questo McTominay non merita un ruolo di enorme rilievo nella storia azzurra. Il figlio di El Pibe de Oro aggiunge anche che vorrebbe vederlo più spesso in campo insieme a De Bruyne:

“Non capisco come si possa pensare che giocatori forti tecnicamente come De Bruyne e McTominay non possano giocare insieme”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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