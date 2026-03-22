Napoli, quando tornano Rrahmani e Di Lorenzo: c’è una data cerchiata sul calendario

Il peggio in casa Napoli sembra ormai essere alle spalle. I partenopei stanno infilando una serie di successi che permettono di guardare con ambizione al finale di stagione. Un rendimento frutto anche del rientro di diversi azzurri, che hanno finalmente superato i vari problemi fisici. I prossimi sulla lista del Napoli per un ritorno in campo sono ora Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, entrambi colonne della difesa di Conte ed entrambi ormai in via di recupero. Il loro rientro è previsto per una partita ben precisa.

Rrahmani e Di Lorenzo rientrano a metà marzo: il Napoli vuole riaverli per il Parma

Come riportato da Repubblica, il recupero di Rrahmani e Di Lorenzo è previsto per metà marzo, con il Napoli che punta a riavere a disposizione i suoi due difensori per la sfida del 12 marzo contro il Parma al Tardini. Insomma, un’altra buona notizia per una squadra che non vuole commettere altri passi falsi in un finale di stagione che può davvero regalare tante soddisfazioni.

La qualificazione alla prossima Champions League non sembra più essere in discussione, ma ora il Napoli non vuole smettere di sognare. Al momento il primo posto dista sei punti e con qualche frenata improvvisa dell’Inter, tutto potrebbe clamorosamente riaprirsi. Di certo ora gli azzurri hanno l’organico per poter competere con chiunque.