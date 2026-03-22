L’Inter sbatte contro il muro della Fiorentina: Napoli-Milan super decisiva!

L’Inter non è riuscita a sbancare Firenze. La sfida del ‘Franchi’ è terminata per 1-1, con i nerazzurri ora a sei punti di vantaggio sul Milan (secondo) e sette sul Napoli (terzo). Adesso c’è la sosta: riposo e ricarico di energie per il rush finale. Al rientro, al ‘Maradona’ ci sarà la sfida tra gli azzurri e i rossoneri.

Ancora un pareggio per l’Inter: il Napoli può crederci?

L’Inter ha il destino nelle proprie mani. Calendario alla mano, i nerazzurri hanno Roma e Como come prossime sfide: non semplici passeggiate, dunque. Ma lunedì di pasquetta regalerà scintille, con Napoli e Milan pronte a scendere in campo per cercare la rimonta.

Gli uomini di Cristian Chivu – oggi seguiti da Aleksandar Kolarov – giocheranno prima, con le due inseguitrici che chiuderanno la giornata a risultato nerazzurro già noto. Difficile, ma non impossibile. Il Napoli si è posto un obiettivo: vincerle tutte e, sicuramente, la sfida del ‘Maradona’ si prospetta bollente e super decisiva per restare agganciati.