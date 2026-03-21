Napoli-Milan, Leao salta il big match? È arrivato l’esito degli esami

Il Napoli ha superato il Milan in classifica grazie alla vittoria di ieri sul Cagliari. I rossoneri, tuttavia, hanno la possibilità di effettuare il controsorpasso battendo il Torino. Subito dopo la sosta, poi, la formazione di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri si affronteranno in uno scontro diretto che dirà molto sul finale di stagione di entrambe. Rafa Leao non ci sarà contro i granata, ma dovrebbero tornare a disposizione durante la pausa per le nazionali.

Milan, sospiro di sollievo per Leao: contro il Napoli ci sarà

Come annunciato ieri, alla vigilia del match tra Milan e Torino, Rafa Leao non verrà convocato a causa di un problema all’adduttore destro. Questa mattina il portoghese si è sottoposto ai test clinici per conoscere l’entità dell’infortunio. Dai risultati non è emersa alcuna lesione muscolare e l’allarme, dunque, è rientrato.

L’attaccante rossonero tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali e ci sarà contro il Napoli. Gli azzurri, nel frattempo, sperano di recuperare altre pedine importanti per affrontare nel migliore dei modi l’impegno.