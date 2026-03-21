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Napoli-Milan, Leao salta il big match? È arrivato l’esito degli esami

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Napoli-Milan, Leao salta il big match? È arrivato l’esito degli esami
Infortunio per Leao, c'è l'esisto degli esami.
Leao a rischio contro il Napoli.

Il Napoli ha superato il Milan in classifica grazie alla vittoria di ieri sul Cagliari. I rossoneri, tuttavia, hanno la possibilità di effettuare il controsorpasso battendo il Torino. Subito dopo la sosta, poi, la formazione di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri si affronteranno in uno scontro diretto che dirà molto sul finale di stagione di entrambe. Rafa Leao non ci sarà contro i granata, ma dovrebbero tornare a disposizione durante la pausa per le nazionali.

Milan, sospiro di sollievo per Leao: contro il Napoli ci sarà

Come annunciato ieri, alla vigilia del match tra Milan e Torino, Rafa Leao non verrà convocato a causa di un problema all’adduttore destro. Questa mattina il portoghese si è sottoposto ai test clinici per conoscere l’entità dell’infortunio. Dai risultati non è emersa alcuna lesione muscolare e l’allarme, dunque, è rientrato.

L’attaccante rossonero tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali e ci sarà contro il Napoli. Gli azzurri, nel frattempo, sperano di recuperare altre pedine importanti per affrontare nel migliore dei modi l’impegno.

 

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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