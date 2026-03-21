LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa: fischio d’inizio

1′ – Fischio d’inizio

Intanto ecco la formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Caucci, Gambardella, Eletto; Smeraldi, Lo Scalzo, Prisco, De Chiara, Olivieri; Gorica, Camelio

Genoa (3-4-2-1): Bacelli; Kumer Celik, Arata, Klisys; Odero, Carbone, Lafoni, Spicuglia; Grossi., Romano; Ouedraogo

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 31ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. A breve le squadre scenderanno in campo all’Arena G.Piccolo di Cercola. Azzurrini a caccia di punti pesanti per allontanarsi dal 17º posto – che significherebbe affrontare i playout – attualmente occupato dal Sassuolo, a quota 35 insieme proprio al Napoli. I ragazzi di mister Rocco ospitano i rossoblù con la voglia di dare continuità al convincente successo interno contro i neroverdi e al pareggio ottenuto sul campo del Frosinone, anch’esso invischiato nella zona retrocessione e diretto concorrente.