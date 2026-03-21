Calzona, dichiarazioni pesanti sul suo Napoli: “Osimhen non si allenava. Kvara? Non era felice”

Se guardiamo al passato, la stagione 2023/24 è rimasta fortemente nella mente dei tifosi del Napoli, in quella difficilissima annata calcistica che ha seguito quella dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti. Da squadra campionessa d’Italia in carica, gli azzurri non hanno mai dimostrato di poter competere ancora una volta per il Tricolore, con un rendimento ben al di sotto delle aspettative. L’andamento di quella stagione ha però superato ogni pronostico, con i partenopei che hanno chiuso con un piazzamento a metà classifica e ben tre cambi in panchina: tra gli allenatori di quella stagione Francesco Calzona, che oggi è tornato a parlare dei mesi trascorsi al Napoli.

Calzona si espone su Osimhen e Kvara: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Calzona ha parlato dell’esperienza vissuta un paio di anni fa a Napoli nelle vesti di allenatore della formazione azzurra. Il tecnico, attualmente CT della Slovacchia come già ai tempi della parentesi partenopea, ha evidenziato alcuni degli aspetti che hanno segnato quella stagione. Sotto i riflettori le situazioni legate nello specifico a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, frontmen nella vittoria dello Scudetto appena un anno prima e protagonisti in negativo in quella passata anche con Calzona:

“C’era un malumore generale: problemi con la società, Osimhen che non si allenava mai, Kvaratskhelia che non era felice… insomma, potrei elencare tantissimi problemi”.

Elementi che hanno inevitabilmente portato il Napoli ad un rendimento ben al di sotto di quello che ci si poteva aspettare dal club campione in carica della Serie A.

Calzona guarda il lato positivo: cosa gli ha trasmesso la stagione al Napoli

Nel proseguo dell’intervista, l’ex allenatore del Napoli ha comunque evidenziato ciò che di buono gli hanno lasciato i mesi passati in azzurro:

“Sicuramente non pensavo di trovarmi in una situazione così delicata, però è stata una bellissima esperienza. Ho imparato tantissimo, non ho avuto mai avuto problemi con nessun calciatore e con nessuno in assoluto. È stata un’annata disgraziata“.

Con Calzona il Napoli ha trovato probabilmente maggiore stabilità rispetto ai mesi trascorsi con Garcia prima e Mazzarri dopo, ma la rivoluzione estiva e l’arrivo di Conte sono state essenziali per la vittoria del quarto scudetto.