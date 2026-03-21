Cagliari-Napoli, Conte boccia la sua idea: spiegato il cambio nel secondo tempo

Antonio Conte ha deciso di cambiare qualcosa nell’undici titolare del match tra Cagliari-Napoli. Una trequarti inedita, con Kevin De Bruyne e Scott McTominay dietro a Rasmus Hojlund, e un doppio ‘play’ a centrocampo. Insieme, infatti, Lobotka e Gilmour, a inizio stagione considerati uno la riserva dell’altro, ma ieri insieme dal 1′. Una scelta a sorpresa che nelle idee di Conte sarebbe però dovuta svolgersi in maniera diversa.

Gilmour-Lobotka, l’idea dura solo 55′: il cambio di Conte in Cagliari-Napoli

Come riportato da Repubblica, non è piaciuto ad Antonio Conte l’apporto che hanno dato i due centrocampisti nel match di ieri. Impreciso Lobotka, autore anche di un pericoloso fallo già al quarto d’ora, e un distratto Gilmour, che perde diversi palloni semplici.

L’idea è che insieme i due non possano coesistere, idea che è passata per la testa anche ad Antonio Conte. Al 55′, infatti, decide di sostituire Lobotka, bocciando di fatto la sua idea tattica e decidendo per dare più imprevedibilità facendo subentrare Alisson Santos.

Da qui un’altra partita, soprattutto per Gilmour, che può dirigere e far partire in solitaria le manovre offensive dei partenopei.