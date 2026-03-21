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Cagliari-Napoli, Conte boccia la sua idea: spiegato il cambio nel secondo tempo

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Cagliari-Napoli, Conte boccia la sua idea: spiegato il cambio nel secondo tempo
Conte seduto in panchina
Conte in panchina con il Napoli per una partita di Serie A

Antonio Conte ha deciso di cambiare qualcosa nell’undici titolare del match tra Cagliari-Napoli. Una trequarti inedita, con Kevin De Bruyne e Scott McTominay dietro a Rasmus Hojlund, e un doppio ‘play’ a centrocampo. Insieme, infatti, Lobotka e Gilmour, a inizio stagione considerati uno la riserva dell’altro, ma ieri insieme dal 1′. Una scelta a sorpresa che nelle idee di Conte sarebbe però dovuta svolgersi in maniera diversa.

Gilmour-Lobotka, l’idea dura solo 55′: il cambio di Conte in Cagliari-Napoli

Come riportato da Repubblica, non è piaciuto ad Antonio Conte l’apporto che hanno dato i due centrocampisti nel match di ieri. Impreciso Lobotka, autore anche di un pericoloso fallo già al quarto d’ora, e un distratto Gilmour, che perde diversi palloni semplici.

L’idea è che insieme i due non possano coesistere, idea che è passata per la testa anche ad Antonio Conte. Al 55′, infatti, decide di sostituire Lobotka, bocciando di fatto la sua idea tattica e decidendo per dare più imprevedibilità facendo subentrare Alisson Santos.

Da qui un’altra partita, soprattutto per Gilmour, che può dirigere e far partire in solitaria le manovre offensive dei partenopei.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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