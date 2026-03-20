Le scelte di Conte per Cagliari-Napoli: rivoluzione sulla trequarti

Il Napoli apre la 30esima giornata di Serie A e lo fa in un momento insolito: di venerdì pomeriggio, alle ore 18:3o, su un campo molto ostico come quello della Unipol Domus di Cagliari. Siamo all’ultimo sprint del campionato e la posta in gioco si fa sempre più alta: necessario vincere per alimentare un sogno quasi impossibile, ma anche per restare sicuri di un piazzamento utile alla Champions League.

La formazione del Napoli contro il Cagliari

Contro il Lecce c’è stato un momento preciso in cui l’andazzo del match si è ribaltato completamente: intervallo, dentro Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Il morale della favola è uno: i campioni non si possono tenere fuori. Questo, mister Conte lo sa benissimo e, dunque. ha adottato una scelta drastica: entrambi titolari sulla trequarti nel match che sta per cominciare tra il Napoli e il Cagliari di Pisacane.

Ecco l’XI di partenza degli azzurri:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Quanti cambi di formazione: Fab Four (quasi) riuniti

Si può dire che l’emergenza in casa Napoli è praticamente alle spalle: vedere dal 1′ insieme tre quarti del grandissimo centrocampo è una gioia per staff e tifosi azzurri. Ad essere sinceri, anche il quarto è presente: Zambo Anguissa è in lista, ma in panchina, visto che non è ancora al top della lucidità, come dimostrato nell’ultimo match. Riposa anche Spinazzola dopo vari impieghi costanti (e, forse, anche per il mercato?) così come Alisson Santos. Conferma, invece, per Billy Gilmour, che comporrà una mediana di “piccoletti”, ma che ha funzionato già in passato. E, ancora una volta, Juan Jesus out in via precauzionale: il problema fisico non è smaltito del tutto.