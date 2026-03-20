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Le scelte di Conte per Cagliari-Napoli: rivoluzione sulla trequarti

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Le scelte di Conte per Cagliari-Napoli: rivoluzione sulla trequarti
La formazione scelta da Conte contro il Cagliari
L'XI titolare di Cagliari-Napoli

Il Napoli apre la 30esima giornata di Serie A e lo fa in un momento insolito: di venerdì pomeriggio, alle ore 18:3o, su un campo molto ostico come quello della Unipol Domus di Cagliari. Siamo all’ultimo sprint del campionato e la posta in gioco si fa sempre più alta: necessario vincere per alimentare un sogno quasi impossibile, ma anche per restare sicuri di un piazzamento utile alla Champions League.

La formazione del Napoli contro il Cagliari

Contro il Lecce c’è stato un momento preciso in cui l’andazzo del match si è ribaltato completamente: intervallo, dentro Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Il morale della favola è uno: i campioni non si possono tenere fuori. Questo, mister Conte lo sa benissimo e, dunque. ha adottato una scelta drastica: entrambi titolari sulla trequarti nel match che sta per cominciare tra il Napoli e il Cagliari di Pisacane.

Ecco l’XI di partenza degli azzurri:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Scott e Kevin dal 1'
De Bruyne e McTominay titolari contro il Cagliari

Quanti cambi di formazione: Fab Four (quasi) riuniti

Si può dire che l’emergenza in casa Napoli è praticamente alle spalle: vedere dal 1′ insieme tre quarti del grandissimo centrocampo è una gioia per staff e tifosi azzurri. Ad essere sinceri, anche il quarto è presente: Zambo Anguissa è in lista, ma in panchina, visto che non è ancora al top della lucidità, come dimostrato nell’ultimo match. Riposa anche Spinazzola dopo vari impieghi costanti (e, forse, anche per il mercato?) così come Alisson Santos. Conferma, invece, per Billy Gilmour, che comporrà una mediana di “piccoletti”, ma che ha funzionato già in passato. E, ancora una volta, Juan Jesus out in via precauzionale: il problema fisico non è smaltito del tutto.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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