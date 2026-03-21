Allegri suona la carica in vista di Napoli-Milan: le sue parole sono una risposta a Conte

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Milan contro il Torino, soffermandosi anche sulla prossima partita contro il Napoli. Il tecnico non ha nascosto la sua gioia per la vittoria rossonera di oggi prima del big match e ha affermato che l’obiettivo dei suoi sarà più proteggersi dalle squadre più in basso in classifica che puntare allo Scudetto.
Allegri risponde a Conte: “Guardiamo dietro”
Allegri, nella sua intervista post-gara a Dazn si è soffermato sulla prossima partita contro il Napoli:
“Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Sarà sicuramente una bella serata di calcio fra la seconda e la terza in classifica”.
Le sue parole sono, in via indiretta, anche una risposta a quelle di Conte di ieri, in cui dava al suo Napoli anche l’obiettivo di puntare a mettere pressione anche alle squadre più in alto in classifica, Inter compresa (non escludendo quindi lo Scudetto)