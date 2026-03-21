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Allegri suona la carica in vista di Napoli-Milan: le sue parole sono una risposta a Conte

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Allegri suona la carica in vista di Napoli-Milan: le sue parole sono una risposta a Conte
Allegri a Dazn
Allegri parla a Dazn dopo la partita fra Milan e Torino

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Milan contro il Torino, soffermandosi anche sulla prossima partita contro il Napoli. Il tecnico non ha nascosto la sua gioia per la vittoria rossonera di oggi prima del big match e ha affermato che l’obiettivo dei suoi sarà più proteggersi dalle squadre più in basso in classifica che puntare allo Scudetto.

Allegri risponde a Conte: “Guardiamo dietro”

Allegri, nella sua intervista post-gara a Dazn si è soffermato sulla prossima partita contro il Napoli:

“Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Sarà sicuramente una bella serata di calcio fra la seconda e la terza in classifica”.

Le sue parole sono, in via indiretta, anche una risposta a quelle di Conte di ieri, in cui dava al suo Napoli anche l’obiettivo di puntare a mettere pressione anche alle squadre più in alto in classifica, Inter compresa (non escludendo quindi lo Scudetto)

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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