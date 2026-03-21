Aggressione e voglia sin dal 1′: il record è del Napoli di Conte!

McTominay al 2′ contro il Cagliari, Alisson Santos al 7′ contro il Torino, Hojlund al 2′ contro il Verona. Solo nell’ultimo mese, tre dei sette gol totali del Napoli sono arrivati nei primissimi minuti di match. Non è e non può essere un caso, visto che in tutto il campionato nessuno ha segnato più dei partenopei nel primo quarto d’ora.

Napoli, un record che dice tanto: nessuno ha segnato nei primi 15′ come gli azzurri

Aggressione e voglia di andare in vantaggio e indirizzare la partita sin dai primissimi minuti. Il gol di Scott McTominay dei primissimi secondi di Cagliari-Napoli non è un caso. Tanta voglia di fare e di andare in vantaggio per poi poter gestire e cambiare sin dall’inizio il canovaccio del match. Solo nell’ultimo mese è accaduto tre volte, ma succede dall’inizio dell’annata.

Il Napoli è infatti la squadra con più gol (10) nei primi 15′ di match. Record che denota la volontà della squadra di Antonio Conte di pressare ed essere aggressiva dal fischio d’inizio, quasi a sorprendere gli avversari non pronti ad un avvio di partita ad alta intensità.

La partita di ieri, difficile nel suo svolgimento, è stata decisa proprio da un gol nei primi minuti. Molte partite, allungandosi sullo 0-0, finiscono per essere difficili da sbloccare. La caratteristica di questo Napoli di segnare nel primo quarto d’ora, è un tratto distintivo che gli azzurri devono tenersi stretto.