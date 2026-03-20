Cagliari-Napoli 0-1, McTominay decisivo in apertura: azzurri secondi per una notte

Il Napoli batte il Cagliari grazie alla rete di Scott McTominay e conquista il secondo posto per una notte. La rete dello scozzese in apertura, permette agli azzurri di scavalcare momentaneamente il Milan e di portarsi a -6 dall’Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri contro la Fiorentina.

Cagliari-Napoli: gli azzurri superano il Milan per una notte

La sfida in Sardegna si sblocca dopo 1 minuto e mezzo, con il gol di Scott McTominay dagli sviluppi di calcio d’angolo. Sul cross dalla destra, arriva la deviazione di Buongiorno che impatta sul palo, favorendo il tap-in dello scozzese. Nella prima frazione il Napoli gestisce il vantaggio, senza correre troppi rischi e senza creare occasioni significative.

Nel secondo tempo, gli azzurri sfiorano il raddoppio con Politano, ma Caprile è bravo a respingere sul primo palo. Dall’ora di gioco è il Cagliari ad aumentare i giri del motore, pur non costruendo nessuna vera e propria occasione degna di nota per Milinkovic-Savic. Anche la squadra di Conte si affaccia nell’area sarda, ma non trovando il 2-0 neanche con i neo entrati Alisson Santos e Anguissa.

Il Napoli trova comunque 3 punti pensanti, che gli permettono di superare momentaneamente il Milan al secondo posto, in attesa della sfida al Torino, e portandosi a -6 dall’Inter, che sarà impegnata in casa della Fiorentina domenica sera.